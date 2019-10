[REVUE DE PRESSE] Samedi 19 octobre 2019

La victoire de Grégoire Curmer fait la Une de la presse locale ce samedi matin. Le métropolitain, originaire de Haute-Savoie, est le premier à franchir la ligne d'arrivée de la Diagonale des Fous en moins de 23h33.



Mais le JIR et le Quotidien parlent d'un "couac". En effet de nombreux coureurs, dont de nombreux favoris, ont perdu un temps précieux en début de course à cause d'un problème d'aiguillage. Certains se sont même vus disqualifier ou ont dû déclaré forfait dès leurs premiers pas.

Société



Une rivière en crue, cela ne pardonne pas. Pour tenter de dissuader les trop nombreux téméraires inconscients qui, malgré les interdictions, tentent de franchir un radier submergé, la PIROI a organisé une formation. Les volontaires ont été mis en situation réelle dans les rivières de Sainte-Suzanne afin connaître les bons gestes à adopter.



Economie



Le chantier de la NRL doit reprendre dès lundi. C'est ce qui a été annoncé suite à la table ronde à la Préfecture ce samedi, après de longues heures d'attente. Le chantier de la NRL sera donc terminé dans les meilleurs délais et à meilleur coût, avec une digue construire avec des provisions locales.