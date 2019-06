[REVUE DE PRESSE] Samedi 1er juin 2019

Le 01/06/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 461

Le Quotidien revient en Une sur le drame qui s'est déroulé ce vendredi matin dans le quartier de Bellepierre, à Saint-Denis. Un homme de 51 ans est décédé dans un incendie. Sa mère, sa soeur et sa fille n'étaient pas à la case. Le quinquagénaire avait l'habitude de fumer dans son lit déclare sa soeur... Ce geste lui aurait-il cette fois-ci coûté la vie? Seule une enquête plus approfondie permettra de déterminer la cause exacte du départ de flammes.



Le JIR dédie la première page de son journal à nos gramounes. Le salon des séniors,"un salon plein d'avenir", se tiendra ce weekend. Cette 4e édition se tiendra à la Nordev de Saint-Denis. Personnes âgées et toutes les autres personnes pourront naviguer entre "des stands d’information dédiés à la santé, au bien-être, à l’orientation professionnelle et aux rencontres associatives" ou encore "aux loisirs, aux mutuelles, aux services à la personne et à l’art de vivre".

Culture



Le weekend prochain du 7-8-9 juin aura lieu l'incontournable festival musical du Sakifo. Mais avant cela, dès lundi, se déroulera la huitième édition du Marché des musiques de l'Océan Indien. Après un budget de 500 000 euros l'an passé, la Région alloue cette année 675 000 euros.



Sport



Dans une semaine débutera la Coupe du monde de football féminin. A bord de son équipe, Valérie Gauvin, une jeune Réunionnaise de 22 ans qui a su saisir sa chance. Partie vivre en métropole à l'âge de 4 ans, elle a failli percer dans le tennis, plutôt que le football. Mais après avoir fait sport études, pôle espoir puis signé un contrat dans un des clubs élite à Montpellier, demain elle jouera la Coupe du monde... Alors elle ne regrette pas son choix. Le weekend prochain du 7-8-9 juin aura lieu l'incontournable festival musical du Sakifo. Mais avant cela, dès lundi, se déroulera la huitième édition du Marché des musiques de l'Océan Indien. Après un budget de 500 000 euros l'an passé, la Région alloue cette année 675 000 euros.Dans une semaine débutera la Coupe du monde de football féminin. A bord de son équipe, Valérie Gauvin, une jeune Réunionnaise de 22 ans qui a su saisir sa chance. Partie vivre en métropole à l'âge de 4 ans, elle a failli percer dans le tennis, plutôt que le football. Mais après avoir fait sport études, pôle espoir puis signé un contrat dans un des clubs élite à Montpellier, demain elle jouera la Coupe du monde... Alors elle ne regrette pas son choix.