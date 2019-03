[REVUE DE PRESSE] Samedi 2 mars

Le 02/03/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 448

Une croix a été érigée depuis 2015 sur le chemin des Anglais en signe de commémoration. Cependant cette croix n'avait en réalité pas de permission d'être plantée à cet endroit-là. L'auteur de cette installation comparaitra au tribunal correctionnel. C'est un homme de 75 ans, Pierre Elisabeth, qui devrait répondre devant la justice le 12 mars prochain.



Le glacier Côté Mer, aussi connu sous le nom de Vinyl Club pour ses moments nocturnes, situé derrière la Brasserie de la Gare du Nord à Saint-Denis, a mis la clé sous la porte. Les employés en paient les premières conséquences. Plusieurs plaintes vont être déposées. Mais le JIR révèle qu'un nom revient de façon récurrente derrière tout ça... celui de l'avocat David Hoarau.

Un jeune homme, tout juste majeur, a planté un couteau dans le cou d'un autre homme... pour une histoire de grillades. La scène s'est déroulée au sein de la ZAC Fayard à Saint-André le 24 février dernier. Le jeune de 18 ans a été condamnée à une peine de deux années, avec une année de sursis et mise à l'épreuve.La Région a commandé deux audits sur deux directions: celle de la formation professionnelle et d'apprentissage et celle des bâtiments et architecture. Cette demande très rare en cours de mandat comme ici, elle permettra de se pencher sur les dysfonctionnements et les irrégularités au sein du service chargé de la construction des lycées, musées ou encore des centres de formation.