[REVUE DE PRESSE] Samedi 2 novembre

Le Quotidien fait la part belle à Muriel Robin, en visite sur notre île. Pour sa première fois à La Réunion, l'humoriste partagera ses plus célèbres répliques avec ses fans réunionnais, en revisitant grand nombre de ses sketchs cultes. Mais elle compte également surprendre, en laissant une grande place à l'improvisation.



Le JIR, quant à lui, revient sur les nouvelles mesures mises en place pour les futurs chômeurs. En résumé: "il faut travailler plus longtemps pour avoir droit à des indemnités", "or à La Réunion, travailler tout court est déjà une galère sans nom", précise le journal...

Un arrêté préfectoral a été signé ce vendredi concernant le nombre de sièges et leur répartition entre les communautés d'agglomération. Le Préfet de La Réunion a donc dû trancher pour les 5 établissements publics de coopération, autrement dit la Cirest, la Cinor, le CA Sud, le TCO et la Civis.



La fête du curcuma aura lieu du 8 au 11 novembre prochain. Comme chaque année, la Plaine-des-Grègues met en lèr La Réunion, en célébrant le safran peï. Le curcuma est bien connu pour ses nombreuses vertus. En cuisine, il saura mettre de la couleur à vos plats avec sa magnifique teinte orange.