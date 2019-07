[REVUE DE PRESSE] Samedi 20 juillet

« Impossible de rentrer chez eux depuis 11 ans » , c’est la une du Journal de l’île : des habitants de La Montagne à Saint-Denis ne peuvent plus accéder à leur maison depuis 2008. Le portail de la maison s’est retrouvé à trois mètres de haut après que la mairie ait effectué des travaux sans les aviser. Les Lenormand ont entamé de nombreuses procédures judiciaires et leur combat se poursuit.



Déjà 9 médailles dont 4 en or pour les athlètes Réunionnais. La cérémonie d’ouverture des Jeux des Îles se tenait hier soir à l’Île Maurice, et quelques heures avant le Club Réunion avait déjà remporté plusieurs victoires qui font la une du Quotidien ce samedi. Ce sont les nageuses et nageurs qui ramènent les premières médailles, permettant à La Réunion de prendre la tête du classement.





4 mineurs ont été interpellé jeudi dernier chez un particulier de Saint-Joseph. La petite bande de jeunes a squatté là pendant plusieurs semaines et a tout détruit durant son séjour illégal. Ils auraient profité de l’absence du propriétaire, parti en vacances, pour saccager les lieux : le mobilier est détruit, le carrelage arraché, les vitre brisées, et les squatteurs n’auraient pas hésité à déféquer à même le sol. Une fois les forces de l’ordre alertée elle n’ont eu aucun mal à retrouver les suspects qui dormaient encore dans la maison comme l’indique le Quotidien.



Comme annoncé par Zinfos974 hier, un bateau suspect semble avoir mis le cap sur La Réunion et pourrait transporter à son bord des demandeurs d'asile Sri-Lankais. La trajectoire suspecte de l'embarcation a été signalée par les autorités Sri-Lankaises et la préfecture se prépare désormais à leur arrivée. Mais il reste pour l'heure impossible de déterminer précisément vers quelle destination se rend le bateau, qui aurait désactivé sa balise pour éviter d'être tracé indiquent nos confrères du JIR.