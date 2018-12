[REVUE DE PRESSE] Samedi 22 décembre 2018

À la Une du Journal de l'île ce samedi 22 décembre, "Les gendarmes sur les talons des Lagourgue". Une enquête est ouverte sur les mouvements financiers suspects entre la boutique de luxe dionysienne de la femme du sénateur et la station-service Vito Technopole à Sainte-Clotilde.La cliente de la boutique - qui avait dépensé plus de 80 000 euros dans des escarpins en 2014-2015 - s'avérait être aussi porteuse d'un projet pour la construction d'une station-service auprès de la Région. "Par une extraordinaire coïncidence, il se trouve que Jean-Louis Lagourgue, alors 1er vice- président à la pyramide inversée, a contribué au succès de la petite entreprise", révèle le Jir.

Le Quotidien fait quant à lui sa Une sur la condamnation de la municipalité de la Plaine-des-Palmistes pour discrimination politique. Après l'élection de Marco Boyer en mars 2014, 6 agents contractuels avaient été licenciés et deux autres avaient vu leur contrat non-renouvelé.​Après l'observation du Défenseur des droits, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que les huit agents avaient bien été victimes de discrimination. La commune a été condamnée à verser 57 500 euros de réparation.​Les deux journaux reviennent sur la solidarité qui s'organise autour des migrants sri-lankais arrivés sur l'île vendredi dernier. Hier matin, ils étaient une trentaine devant la préfecture pour déposer leur formulaire de demande d'asile. Des demandes enregistrées au compte-gouttes, la préfecture ne pouvant enregistrer que 12 demandes par jour. En attendant, les migrants désormais libres de circuler sur le territoire, bénéficient de la générosité des Réunionnais. La fédération tamoule a pu financer grâce à des dons, la dernière nuit d'hébergement de 41 migrants restés à l'hôtel. Une cagnotte en ligne a par ailleurs été lancée en faveur des Sri-Lankais."Incendie mortel à La Chatoire : le locataire fait bien partie des victimes", titre le JIR. Les deux corps retrouvés carbonisés, suite à l'incendie d'un appartement dans le quartier de la Chatoire au Tampon mardi, ont été identifiés. L'une des deux victimes est le locataire de l'appartement. La deuxième victime était un ami du locataire. Les deux quadragénaires sont morts après avoir inhalé des fumées toxiques, a révélé l'autopsie. La piste accidentelle est privilégiée, selon les informations du JIR.Nouvelle condamnation dans le cadre des débordements de la manifestation des gilets jaunes. Un jeune homme ayant participé au casse et au pillage de la boutique Orange du Tampon le 19 novembre a été jugé en comparution immédiate ce vendredi. L'homme de 22 ans était ressorti avec une tablette. Le tribunal l'a condamné à 8 mois de prison ferme, sans mandat de dépôt. Sa peine pourra être aménagée.Le cyclone tropical intense Cilida fait bien évidement parler de lui ce samedi. La Réunion est en pré-alerte jaune cyclonique. Cilida devrait passer au plus près de côtes réunionnaises dans la nuit de samedi à dimanche, à quelque 400 km à l'est. Les conditions météo se dégraderont progressivement ce samedi. Une vigilance fortes pluies et une vigilance forte houle sont actuellement en vigueur.