[REVUE DE PRESSE] Samedi 22 février 2020

Le 22/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 384

À la une du JIR ce samedi, retour sur la nouvelle "hantise" des conducteurs que sont devenus les dos-d’âne, cassis ou encore ralentisseurs. Comme rapporté par le média, "beaucoup d’entre eux ne respectent même pas les normes de construction, ni les emplacements réglementaires". Si leur fonction n'est pas remis en cause, "c'est leur multiplication qui est montrée du doigt" écrit le JIR ("Cauchemar sur les routes").



De son côté, Le Quotidien revient sur la thématique de la mobilité avec Laurent Castaignède, auteur d’un ouvrage qui dévoile "la face obscure des transports". Ce dernier plaide pour des déplacements limités avec des modes de transport polluants "pour vivre mieux" ("Bouger moins pour vivre mieux").

Le meeting que Claude Hoarau tenait hier soir non loin du Lycée Jean Joly, tirait à sa fin quand vers 21h45, l'affolement a gagné l'assistance en constatant que deux voitures appartenant à des militants, une Peugeot 3008 et une fourgonnette, étaient en train de prendre feu. Malgré l'intervention des pompiers, les deux véhicules ont été détruits par les flammes.La mairie de Saint-Benoit perquisitionnée hier par les gendarmes. Selon les informations du Quotidien, cette descente à l’hôtel de ville porterait sur des suspicions de fraudes aux emplois aidés "au profit d’entreprises commerciales via des associations". Une enquête préliminaire est ouverte depuis 2016."L’affaire immobilière bancale d’Herbert Vergoz" (JIR): Herbert Vergoz, candidat sur la liste de Sylvie Comorassamy à Saint-Leu, est dans le collimateur de la justice. Le chef d’entreprise et promoteur immobilier est empêtré dans une affaire immobilière, "Les Terrasses du Portail", qui cumule un an de retard. "Les acquéreurs en sont pour leurs frais", écrit le média. Contacté, Herbert Vergoz a assuré au JIR que le chantier allait reprendre au mois de mars.

Ce jeudi 20 février, le service client de la Poste (au niveau national) informait ses clients qu’il n'est plus possible d'envoyer des courriers et colis à destination de la Chine en raison du Coronavirus. À La Réunion, la même politique est en vigueur, nous confirme la direction régionale de La Poste. "La suspension ne concerne que le flux vers la Chine", précise la direction de La Poste Réunion.Les avocats de La Réunion maintiennent leur pression face au gouvernement au sujet de la réforme des retraites. C'était le cas ce vendredi après-midi à quelques minutes de l'audience de rentrée du Tribunal de grande instance de Saint-Denis. Les avocats ont mené une nouvelle action de protestation pour dire non à la mouture actuelle de la réforme des régimes spéciaux. Masque "anti-Macronavirus" sur le visage, les avocats ont formé une haie d'honneur pour les invités de l'audience de rentrée. Le barreau de Saint-Denis a pu compter sur le soutien de l'intersyndicale des magistrats et de fonctionnaires (Union Syndicale des Magistrats ; Syndicat de la Magistrature ; UNSA Justice ; CGT) qui avait appelé, le 18 février, magistrats et fonctionnaires au boycott de cette audience.