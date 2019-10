[REVUE DE PRESSE] Samedi 26 octobre 2019

"Macron fait sa révolution" pour le Quotidien, "La Réunion reste sur sa faim" pour le JIR, la presse locale dédie sa première page à la visite présidentielle d'Emmanuel Macron, mais pas forcément de bon augure...



Le JIR n'hésite pas à parler de bilan "pas fameux". Le Président de la République a abordé la diversification et la transformation du modèle agricole, en déployant de nouvelles filières. "Si la canne reste le pilier, elle doit évoluer et faire émerger de nouveaux acteurs."



Le Quotidien, lui, met en avant quelques promesses annoncées, telles que "l'autonomie alimentaire d'ici 2030", "le zéro leucose bovine" ou encore "le développement du cannabis thérapeutique".

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi aux alentours de 14h40. La lave se rapprochant de plus en plus de la RN2, policiers et gendarmes, sous ordre du Préfet de La Réunion, ont fermé la route. Cette nouvelle coulée semble suivre les pas de la coulée de 2007. Pour éviter que la lave n'arrive sur la route et avec un débit trop rapide, le Préfet a également demandé au Dash 8 d'intervenir.Un futur collège verra le jour à la Plaine-des-Palmistes. Sous l'égide du Département et de l'Europe, la parcelle de 40 000 m2 laissera la place au collège Gaston-Crochet. Les travaux devront débuter d'ici 2021 pour un premier accueil des élèves dès 2022.