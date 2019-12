[REVUE DE PRESSE] Samedi 28 décembre 2019

Le 28/12/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 240

"Les fruits à la loupe" chez le Quotidien. En effet, depuis le 14 décembre dernier l'envoie et le transport de fruits et végétaux sont soumis à une nouvelle réglementation européenne. Des agents sont donc sur place à l'aéroport Roland Garros pour informer les passagers et jeter un oeil à leurs bagages.



Plusieurs squales ont été pêchés ces derniers jours, dont un requin-tigre jeudi soir à Saint-Leu. Lors de l'autopsie, des restes humains ont été trouvés par les vétérinaires. Il pourrait s'agir du kayakiste de 70 ans, dont on avait perdu la trace le 12 décembre. Sa famille aurait reconnu sa gourmette.

Société



Le manque de places se fait de plus en plus sentir dans les cimetières du Nord. Le cimetière de Bois-Rouge, qui est le dernier des quatorze cimetières de la CINOR, ne dispose plus que de 25 places pour des urnes funéraire. Sylvie Billaud, élue à la CINOR en charge des affaires funéraires, craint à une pénurie... dans les jours à venir!



Politique



La Région propose des postes aux quatre coins de l'île pour "mobiliser la participation citoyenne". Alors que ces postes à pourvoir font certainement suite au mouvement des gilets jaunes, la direction n'a pas voulu s'exprimer. On ignore donc la nature de ces contrats ou encore pourquoi cette annonce a été en période de fêtes de fin d'année... Le manque de places se fait de plus en plus sentir dans les cimetières du Nord. Le cimetière de Bois-Rouge, qui est le dernier des quatorze cimetières de la CINOR, ne dispose plus que de 25 places pour des urnes funéraire. Sylvie Billaud, élue à la CINOR en charge des affaires funéraires, craint à une pénurie... dans les jours à venir!La Région propose des postes aux quatre coins de l'île pour "mobiliser la participation citoyenne". Alors que ces postes à pourvoir font certainement suite au mouvement des gilets jaunes, la direction n'a pas voulu s'exprimer. On ignore donc la nature de ces contrats ou encore pourquoi cette annonce a été en période de fêtes de fin d'année...