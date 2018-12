[REVUE DE PRESSE] Samedi 29 décembre 2018

Le 29/12/2018 | Par Zinfos974 | Lu 190

La reprise de la chasse commerciale à la baleine par le Japon continue de faire réagir. Localement, c’est au tour du Quotidien d’aborder le sujet. Les années se suivent et se ressemblent. 2018 est très proche à 2017 en termes d’identification de baleines. L’équipe de Globice a fait les comptes. Exactement 279 identifications formelles en 2018, contre 287 un an plus tôt.



Le Journal de l’île vous met sur la piste des bons plans pour le soir du réveillon. « Hôtels, restos, bars et boîtes de nuit, dans les bas, dans les hauts », la rédaction fait pour vous le tour de l’île des festivités du 31.

FAITS DIVERS



La passagère de l’un des véhicules impliqués dans l’accident de Beaufonds est sortie de l’hôpital, nous apprend le Journal de l’Ile. Son fils, grièvement touché aux jambes, s’y trouve toujours. Rappelons que la collision a coûté la vie à un Bénédictin de 38 ans ce jeudi après-midi sur la RN2.



Difficile de démêler le vrai du faux dans le récit de ce Tamponnais. La nuit du réveillon de Noël, il dit avoir été agressé chez lui par trois individus armés de hache. Voulant faire justice lui-même, il s’était emparé, le surlendemain, d’une carabine pour viser une vieille connaissance, munie part ailleurs d’un bracelet électronique. Lequel se réfugiera dans un cabinet médical du 14ème km pour être pris en charge. Ce coup de sang a valu au vengeur 18 mois de prison ferme, rend compte le Quotidien de l’audience de comparution immédiate du tribunal de Saint-Pierre de ce vendredi.



JUSTICE



L’office de protection des réfugiés a déjà pris une décision concernant les 7 migrants sri-lankais qui ont accosté mercredi au Port ouest. L’OFPRA a émis un avis défavorable quant à leur demande d’entrée sur le territoire français. Ils peuvent néanmoins déposer un recours contre cette décision, assistés d’avocats.



L’ex-avocat Jacques Tchibozo a obtenu de la cour d’appel sa remise en liberté, dans l’attente de son nouveau procès le 7 mars 2019. En juin dernier, il avait été condamné pour agressions et harcèlement sexuels sur trois de ses secrétaires. Une dizaine avait porté plainte au début de cette affaire. L’office de protection des réfugiés a déjà pris une décision concernant les 7 migrants sri-lankais qui ont accosté mercredi au Port ouest. L’OFPRA a émis un avis défavorable quant à leur demande d’entrée sur le territoire français. Ils peuvent néanmoins déposer un recours contre cette décision, assistés d’avocats.L’ex-avocat Jacques Tchibozo a obtenu de la cour d’appel sa remise en liberté, dans l’attente de son nouveau procès le 7 mars 2019. En juin dernier, il avait été condamné pour agressions et harcèlement sexuels sur trois de ses secrétaires. Une dizaine avait porté plainte au début de cette affaire.