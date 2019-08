[REVUE DE PRESSE] Samedi 31 août 2019

Le Quotidien dévoile en Une de son journal ce samedi les premières images de la Papamobile malgache. Après Jean-Paul II il y a 30 ans, c'est au tour du Pape François de frôler la terre malgache. Il sera, quant à lui, aux abords d'une Karenjy pour effectuer ses déplacements à Antananarivo.



Le JIR, quant à lui, dévoile les dessous cachés du Casino de Saint-Denis. Alors que l'établissement encaisse des millions, ses employés, eux, sont tout juste payés au SMIC. De plus, ces employés "se plaignent du manque d'effectif et des conséquences sur la bonne tenue de l'établissement".

"Les consommateurs restent sur le faim", déclare le Quotidien. "L'UFC Que Choisir" et "Consommation logement et cadre de vie" ont de nouveau interpellé la DAAF sur la leucose bovine. La DAAF a tenté de rassurer ces deux associations de consommateurs sur la viande et le lait peï. Mais ces dernières ne semblent pas avoir été convaincues et s'interrogent toujours sur la gestion de cette maladie sur leur île.Pourtant accusé de tortures sur sa compagne, l'accusé reste dans le déni total. Mais "manipulateur, pervers et sadique il a durant huit années fait endurer à la mère de ses enfants, les pires horreurs", confie le Quotidien. Le responsable de ces actes de barbarie est condamné à 25 ans de réclusion criminelle.

Après son article extrêmement polémique sur cette éventuelle élection de Miss Réunion 2019 truquée, le JIR n'a pas dit son dernier mot. En effet, alors que la société Miss Réunion et Antenne Réunion ont co-signé un communiqué où ils "déplorent et condamnent" ces informations et parlent de faits "erronés et sans fondement". "Dans la journée, par texto, le staff d'organisation de l'événements a essayé de savoir en interne qui avait "balancé" ces infos", confie le jIR. Selon le journal, Aziz Patel choisirait ainsi chaque année la candidate qui collerait le plus avec les critères esthétiques nécessaires pour être compétitive à Miss France.Le Pont suspendu de la Rivière de l'Est sera-t-il rénové? La question reste elle aussi encore en suspend... En effet, la Région a estimé entre 10 et 12 millions d'euros le coût de la réhabilitation du monument, ce qui ferait ainsi de cette restauration la plus chère jamais menée dans l'île.