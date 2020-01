[REVUE DE PRESSE] Samedi 4 janvier

Le Quotidien nous parle des plastiques désormais interdits à la vente depuis ce 1er janvier 2020. Assiettes, gobelets et cotons tiges... mais "ce n'est qu'un début!" déclare le journal car viendra ensuite les couverts et les barquettes. Les commerçants ont six mois pour écouler leurs stocks.



"On est tous Saint-Pierrois" déclare le JIR. En effet, les cigognes ont rejoint le territoire métropolitain, à Niort, pour tenter de gagner les 16e de finale de Coupe de France. Plus que jamais les joueurs de la Saint-Pierroise ont besoin du soutien des Réunionnais. Pour rappel, "aucun club peï ne s'est qualifié" à ce niveau-là.

Economie



Alors que les orientations budgétaires l'avaient déjà été annoncé, le budget primitif 2020 le confirme: les finances de la Région sont très défavorables. Ce budget, qui sera présenté aux élus, prévoit notamment 250 millions d'euros d'économies, dans des domaines comme la formation, le logement, la culture, le sport ou encore les emplois aidés.



Santé



