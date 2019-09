[REVUE DE PRESSE] Samedi 7 septembre

Le Pape François est arrivé ce vendredi à Madagascar et "le peuple est en joie", confie le Quotidien. Le JIR, quant à lui, parle d'"émotion, liesse et ferveur".



En effet, pour les premiers pas foulés sur le sol malgache du Pape François, fidèles et non fidèles se réunissent pour dire que ce fût un moment magique. Il a également pris dans ses bras Monseigneur Aubry, un geste de bienveillance, comme un honneur à La Réunion.



Le Pape François fera notamment la connaissance du Président Andry Rajoelina et partira ensuite à la rencontre dès demain du Père Pedro.

Politique



Le retour possible de Thierry Robert aux élections municipales ne serait-ce alors que des paroles en l'air? C'est en tout cas ce que pense et confie Eric Landot, dans les colonnes du Quotidien. Il considère les propos des avocats de Thierry Robert comme "le reflet d'une grande créativité juridique au détriment de la vigueur juridique".



Société



