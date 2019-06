[REVUE DE PRESSE] Samedi 8 juin

Le 08/06/2019 | Par N.P | Lu 245

Des marges commerciales très confortables et des chiffres d’affaires élevés. Le Quotidien consacre sa première page aux conclusions du rapport commandé par l’Observatoire des prix sur le secteur de la distribution alimentaire à La Réunion. "Le rapport qui accable!", titre le journal. Le développement de coopératives de petits commerçants et un moratoire sur les projets de grande surface de plus de 2000m2 ont été proposés.



La découverte de termites dans l’école Suzie Bomel à St-André révèle une "suspicion de malversations", à la Une du JIR. Les faits remontent à 2011, sous l’ancienne mandature. En cause, les conditions d’attribution du lot "bâtiment" accordé à l’entreprise E2G, gérée par le frère de Jean-Max Govindassamy, conseiller municipal, alors que la commission d’appel d’offres est tenue par Joé Bédier.

Faits divers



Un employé communal de Ste-Suzanne a décidé de briser le silence et dénonce l’obligation de faire campagne pendant ses heures de travail. Il aurait également fait l’objet de sanctions financières pour avoir refusé de tenir un bureau de vote aux Européennes, a-t-il confié au JIR.



Trois policiers de la BAC de St-André comparaissaient hier pour agression sexuelle. La partie fine entre la jeune femme, son amant policier venu ce soir-là avec deux autres collègues était-elle consentie, s’interroge le Quotidien. Le ministère public s’en est remis "à la sagesse du tribunal", ouvrant la voie à la relaxe , note le JIR. Délibéré le 25 juin.



