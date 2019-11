[REVUE DE PRESSE] Vendredi 1 novembre

Le 01/11/2019 | Par N.P | Lu 62

En ce 1er novembre, le Quotidien consacre sa Une à la célébration de la Toussaint, "Une journée remplie d’attentions". Le journal s’est rendu hier au cimetière de l’Est. Les proches se sont activés à rafraichir les tombes des défunts.



Des enfants de l’école Louis-Pasteur à St-Pierre accusent leur professeur de musique de les avoir menacé avec un couteau. Les faits se seraient déroulés mardi durant la pause méridienne. "Panique à l’école", titre le JIR. Une enquête est en cours.

L’important dispositif de sécurité déployé a permis de tempérer les violences urbaines. Quelques incendies et échauffourées pour un "Halloween sous contrôle", note le Quotidien. "La situation semblait sous le contrôle des forces de l’ordre mobilisées", indique le JIR.L’ex-directeur et le comptable du CCAS de Sainte-Marie ont hier été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire pour favoritisme, prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics et recel.Lahadji M, poursuivi pour viols, agressions sexuelles, vols et atteintes à l’intimité de la vie privée par fixation et de violation de domicile, a hier été condamné à 17 ans de réclusion criminelle.