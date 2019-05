[REVUE DE PRESSE] Vendredi 10 mai 2019

Entre trois mois de prison avec sursis et quatre mois ferme ont été prononcés hier par le tribunal correctionnel de St-Pierre à l'encontre de six hommes impliqués dans un trafic de cannabis, de skunk plus particulièrement. Le gérant d'une pizzeria du Tampon utilisait même son commerce pour la revente de la marchandise nous apprend la presse écrite locale. Deux des hommes les plus impliqués dans ce trafic avaient installé un véritable laboratoire chez eux avec des lampes, des ventilateurs ou encore des extracteurs d'air nous apprend Le Quotidien.C'est un vrai "soulagement" pour les anti-carrières. Comme relaté par nos confrères du Quotidien, le maire de St-Paul, Joseph Sinimalé, s'est prononcé hier contre l'ouverture de la carrière de Bellevue, située à la Saline-les-Bains. Le premier édile saint-paulois a même signé une pétition en ce sens. Les élus municipaux ont désormais deux mois pour se prononcer sur ce dossier, même si leur avis '"comme celui du maire", n'est que consultatif écrit le média.

C'est aujourd'hui que débute la traditionnelle Foire agricole de Bras-Panon, où près de 200 000 visiteurs sont attendus jusqu'au 19 mai. Le thème cette année a été mis sur le "Produire et consommer peï". "L'inauguration et le coupage de ruban par les officiels n'auront lieu que demain mais c'est bien ce soir que sera élue Miss Bras-Panon", écrit Le Quotidien.Environ un millier de manifestants ont répondu hier à l'appel de l'intersyndicale CFTC - CFDT - CFE/CGC - CGTR - FO - FSU - UNSA - Solidaires et la SAIPER pour manifester dans les rues de St-Pierre et de St-Denis. L'intersyndicale a dans leur viseur le projet de loi de transformation de la fonction publique qui a été présenté en février dernier par le gouvernement. Le projet de loi prévoit en effet la création d'une instance unique pour la politique de ressources humaines et des conditions de travail (fusion des CT et CHSCT), l'élargissement du recours au contrat sur les emplois de direction de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la création d’un nouveau CDD "de projet" dans les trois versants de la FP ou encore le recrutement par voie de contrat sur les emplois permanents de catégories A, B et C, par dérogation au principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires au sein de la FPE (à l’instar de la FPH).