[REVUE DE PRESSE] Vendredi 11 octobre

Le 11/10/2019

"Costa largue La Réunion" titre le Quotidien ce vendredi alors que la célèbre compagnie de croisières annonce renoncer à ses circuits dans l’Océan Indien pour des circuits plus rentables. La Réunion perdra ainsi une dizaine d’escales et 15.000 touristes potentiels l’année prochaine. Mais pour l’office intercommunal de l’ouest, c’est peut-être aussi l’occasion de rencontrer d’autres opérateurs.



À la une du Journal de l’Île, la pilule gratuite pour les mineurs : pour lutter contre les grossesses précoces, douze fois plus nombreuses qu’en métropole, le CHU propose des consultations « contraception » gratuite anonymes, les mercredis après-midi. C’est d’abord un moyen pour ces jeunes d’obtenir des informations sur la contraception qu’ils ne trouvent pas forcément auprès de leurs parents.



Faits Divers

Relaxé au mois de février des poursuites pour prise illégale d’interêt, le parquet avait fait appel contre l’ancien adjoint aux finances de la mairie de Saint-Denis. Alain Armand comparaissait de nouveau devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis hier et le verdict sera rendu le 7 novembre prochain. Un an de prison avec sursis et 50.000 euros d’amende ont été requis à son encontre comme l’indique la presse écrite.



Une mère de famille accusée de violence sur son bébé est de nouveau jugée aux assises en appel. La jeune femme a notamment changé de version expliquant cette fois qu’il lui arrivait de laisser son enfant avec des proches. Sa fille avait été hospitalisée à l’âge de deux mois alors qu’elle présentait des symptômes du syndrome du bébé secoué. Aujourd’hui encore, la jeune mère nie les faits comme le relate la presse écrite. Elle avait écopé d’une peine de 6 ans de prison en première instance.



