[REVUE DE PRESSE] Vendredi 14 février

Le 14/02/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 226

En cette Saint-Valentin, l’amour est à l’honneur dans vos deux journaux. Du côté du Quotidien, retrouvez un dossier sur l’emblématique rose rouge. Si une grande partie de ces fleurs est importée à La Réunion depuis le Kenya (5 millions de fleurs chaque année), la production locale elle atteint désormais les 2 millions de tiges.



Du côté du Journal de l’Île, retrouvez l’horoscope amoureux pour célébrer au mieux la fête de l’amour.



Suite aux révélations du JIR sur les revenus de Nassimah Dindar et l’enquête judiciaire dont ils font l’objet, les avocats de la sénatrice ont réagi. Via communiqué, ils ont indiqué que la candidate à la mairie de Saint-Denis compte bien clarifier la situation, elle qui a "toujours déclaré l’ensemble de ses revenus", comme le rapporte le Journal de l’Île.Un trafic de stupéfiant a été démantelé hier au Port. Six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue alors qu’elles sont soupçonnées de participer à un trafic entre la métropole et La Réunion. La tête du réseau serait basée à Marseille et fournirait ses complices en plaquettes de résine de cannabis via colis postal. Les suspects devraient être présentés au parquet dans la journée, comme l’indique le Quotidien.