[REVUE DE PRESSE] Vendredi 14 juin 2019

Le 14/06/2019 | Par B.A | Lu 530

A la Une du JIR, le fiasco à 1 million d'euros de la boutique du département à Paris. Le Quotidien consacre sa première page à la CDC qui devient propriétaire des logements d'Apavou.

Faits divers



Deux détenus étaient jugés en appel hier, pour avoir tabassé un troisième détenu qu'il soupçonnaient d'avoir commis un viol, d'être un "pointeur". Leur reprochant d'avoir fait la loi dans la prison, le tribunal les a condamnés à 18 mois de prison supplémentaires.



Une femme de 60 ans a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis pour avoir causé un accident aux conséquences dramatiques en 2017: une jeune femme enceinte a perdu le bébé suite au choc.

La Caisse des Dépôts et Consignations Habitat devrait devenir propriétaire des 2522 logements d'Apavou, en liquidation. Lesdits logements seront gérés par la SIDR ou la Semader, et deviendraient ainsi des logements intermédiaires. Le coût de l'opération pour la CDC: 148,5 millions d'euros pour le rachat, plus 80 millions pour la remise en état des logements, en très mauvais état.Le Syndicat de l’Importation et du Commerce de La Réunion (SICR) présentait hier le bilan 2018 des filières de collecte des déchets (Responsabilité élargie des Producteurs). Des résultats en légère progression, mais la filière reste à développer.