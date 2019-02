[REVUE DE PRESSE] Vendredi 15 février

Le 15/02/2019 | Par N.P | Lu 1147

Suite à un problème d'approvisionnement, la revue de presse se fera ce vendredi sans Le Quotidien.



Le JIR consacre sa Une à l’enquête du pôle financier de Paris sur l’Hôtel Le Superbe. Depuis lundi, les perquisitions, saisies et auditions libres s’enchainent dans ce dossier à 30 millions d’euros. Hier, David Hoarau l’avocat qui est intervenu auprès d’ investisseurs chinois a répondu aux questions des gendarmes de la section de recherches de Paris. "Les gendarmes descendent chez l’avocat", titre le journal.

La dengue continue de se propager. "Le préfet appelle à la mobilisation collective". En plus du SDIS et d'autres services, le RSMA a été appelé en renfort.Le cirque Zavatta revient à La Réunion. Le lion blanc Malys, les tigres du Bengale Maya et Tor et Lolita, la babouin Coco, ont, hier, débarqué à l’aéroport Roland Garros. Les photos sont à retrouver dans les colonnes du JIR.