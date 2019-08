[REVUE DE PRESSE] Vendredi 16 août 2019

À la une du Quotidien ce vendredi, retour sur cette rentrée 2019, qui voit pas moins de 223 200 écoliers retrouver leurs salles de classes ("Parés pour la rentrée"). Une rentrée "placée sous le signe de la réforme" rappelle le média comme la réforme lycée ou encore la volonté de l'Éducation nationale de rendre l'école plus inclusive.



Rentrée toujours mais cette fois ci du côté des crèches de l'île, où il faudrait attendre encore "plusieurs mois pour obtenir une place" nous apprend le Journal de l'île. La raison ? Une natalité "toujours forte" à La Réunion, ce qui a une incidence directe sur les places en crèches ("Beaucoup de places en plus mais pas assez").

Un Réunionnais a été condamné pour trafic de stupéfiants en récidive ce mercredi 14 août en métropole. En garde à vue, il avait reconnu avoir participé pendant deux ans à un trafic entre les Pays-Bas, Nantes et La Réunion d’où il est originaire. Il avait commencé ce juteux trafic depuis 2016 pour un bénéfice de 115.000 euros. Le tribunal correctionnel de Nantes l’a condamné à 5 ans de prison ferme alors que le procureur de la République avait requis un peu plus tôt 4 ans de prison ferme.Un parapentiste a lourdement chuté dans le Jardin Botanique de Mascarin situé aux Colimaçons. L'accident de parapente s'est produit vers 11H30. Les urgentistes du Smur ont médicalisé la victime, blessée dans un état grave, avant qu'elle ne soit évacuée à bord de l'hélicoptère du SAMU974 vers le CHU de Terre Sainte.Anita Coudéounie a disparu dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'elle participait à une fête dans son quartier, au lieu-dit Terrain Elisa, à Sainte-Marie, rapporte la presse écrite. Malgré les battues organisées par la gendarmerie et les proches, la femme de 48 ans reste introuvable. La gendarmerie a lancé un appel à témoins. Anita Coudéounie était vêtue vendredi d'un pantalon bleu clair, un haut noir et une veste de sport grise, avec ses chaussures à talons.