[REVUE DE PRESSE] Vendredi 17 avril 2020

Le 17/04/2020 | Par N.P | Lu 352

A la Une du Quotidien ce vendredi, "Rien n'est joué", indique la directrice de l'ARS: un rebond de l'épidémie est envisagé. Le JIR consacre sa première page à le réouverture des liaisons aérienne: "Un redécollage à risques".

Faits divers



Deux corps sans vie ont été découverts hier: un homme de 58 ans chez lui à Sainte-Anne, mort de cause naturelle, et à Saint-Benoît, un homme avait mis fin à ses jours.



Au Tampon, un jeune de 17 ans, qui, la semaine dernière, avait simulé des symptômes de Covid-19 pour mettre fin à sa garde, à vue a été de nouveau interpellé mercredi matin. C'était la cinquième fois qu'il ne respectait pas le confinement. Il est convoqué devant le juge des enfants en juin.

Les associations se mobilisent pour lutter contre les violences intrafamiliales, le confinement rendant difficile l'accès aux aides pour les victimes. Des stands ont été installés dans 7 Jumbo et Score de l'île, pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales.Plus de 130 000 Réunionnais pourraient rester confinés après le 11 mai, du fait de leur état de santé ou de leur âge. Le Conseil Scientifique a en effet indiqué que les patients souffrant d'ALD et celles de plus de 65 ans devraient rester protégées du virus.