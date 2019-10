[REVUE DE PRESSE] Vendredi 18 octobre 2019

Le 18/10/2019 | Par B.A | Lu 118

La première page de vos journaux est consacrée au Grand Raid, dont le coup d'envoi a été donné hier soir à Saint-Pierre.

Faits divers



Le pilote du Cessna crashé au volcan est toujours entre la vie et la mort, il présente de multiples fractures et est plongé dans un coma artificiel. Le passager avant, légèrement blessé, est en état de choc, il a perdu sa femme et sa cousine, mortes dans l'accident. L'enquête du BEA est en cours.



Une enquête a été ouverte suite à l'incendie volontaire des voitures du principal opposant au maire de l'Etang Salé, Alain Payet, candidat aux prochaines municipales. Alain Payet avait reçu des menaces d'un proche de Jean-Claude Lacouture, il a porté plainte, l'homme a été entendu et a reçu interdiction de s'approcher du candidat.

Société



Ils sont 2707 à s'être élancés hier soir dans la folle course du Grand Raid. Ce matin, plusieurs cadors ont abandonné, s'étant égaré sur le chemin. Des abandons qui rebattent les cartes de la Diagonale des Fous, le Réunionnais Nicolas Rivière est en tête ce matin.



Lisa, née sous X à Nice, avait lancé un appel sur Facebook afin de retrouver sa mère, Réunionnaise. C'est chose faite, la jeune femme devrait rencontrer prochainement celle qui lui a donné la vie à 14 ans, sur l'île. Ils sont 2707 à s'être élancés hier soir dans la folle course du Grand Raid. Ce matin, plusieurs cadors ont abandonné, s'étant égaré sur le chemin. Des abandons qui rebattent les cartes de la Diagonale des Fous, le Réunionnais Nicolas Rivière est en tête ce matin.Lisa, née sous X à Nice, avait lancé un appel sur Facebook afin de retrouver sa mère, Réunionnaise. C'est chose faite, la jeune femme devrait rencontrer prochainement celle qui lui a donné la vie à 14 ans, sur l'île.