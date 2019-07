[REVUE DE PRESSE] Vendredi 19 juillet 2019

À la une du Quotidien de ce jour, retour sur la future réforme des retraites, dont le rapport a été remis au gouvernement par Jean-Paul Delevoye. Une réforme dont "les syndicats n'en veulent pas" titre le média, qui ajoute que les organisations syndicales "annoncent une mobilisation pour le mois de septembre".



De son côté, Le Journal de l'île consacre sa une du jour sur les "makots", désormais obligés de ramasser leurs déchets. En charge de la gestion des déchets, les intercommunalités de l'île ont créé chacune une brigade de l'environnement, ce qui "a fait monter d'un cran la lutte contre les dépôts sauvages". Dans l'Est, "la Cirest a déjà verbalisé une centaine de personnes avec ramassage des déchets en prime", nous apprend le JIR.

Une nouvelle descente des gendarmes a eu lieu hier à la mairie de l'Etang-Salé nous apprend le JIR. Celle ci fait suite à l'enquête ouverte fin 2017 pour favoritisme présumé dans plusieurs marchés publics passés par la commune dirigée par Jean-Claude Lacouture. Les gendarmes sont repartis avec des "documents administratifs", écrit le JIR. Il est notamment reproché au maire sa proximité avec un individu, intermédiaire entre la mairie et plusieurs grosses sociétés, notamment de BTP.L'importateur de CBD placé en garde à vue depuis mercredi pour avoir lancé la commercialisation de ce produit dans plusieurs stations-services a été relâché hier. Mardi, les unités de la BAC de Saint-Denis ont retrouvé 1,3 kg de têtes de ce produit, pour une valeur totale de 40.000 euros. "A l'issue des premières auditions, le parquet a choisi de relâcher le grossiste pour permettre aux policiers de procéder à de plus amples investigations", écrit Le Quotidien.

Nouveau sursis pour la filière canne. Le gouvernement vient d'annoncer le maintien de l'enveloppe destinée à la filière . Il y a un mois, planteurs et usiniers s'inquiétaient de ne plus voir l'an prochain les 38 millions de subventions accordées jusque-là pour surmonter la fin des quotas sucriers. Mais ce nouveau sursis pourrait être parmi les derniers. Les ministres ont demandé aux acteurs de la filière de réfléchir au virage que pourrait prendre le modèle dominant actuel de la canne dans ces territoires.Les agents du secteur social de la Caisse Générale de Sécurité Sociale étaient mobilisés devant le siège de leur direction hier matin. Les manifestants étaient une cinquantaine à avoir répondu à l’appel des syndicats CFDT-SUD pour dénoncer un manque d'effectif et de moyens au sein du service social de la CGSS : " Il y a un problème de management et de recrutements qui mettent la pression sur le personnel qui est déjà débordé. Forcement ça crée des tensions", a expliqué le représentant du syndicat, Dany Ramaye. Après une rencontre avec la direction, qui a assuré une meilleure prise en compte de leurs doléances, les agents ont cessé leur grève.