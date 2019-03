[REVUE DE PRESSE] Vendredi 1er mars

Le 01/03/2019

C’est le calvaire de Lorraine qui fait la une du Quotidien ce vendredi : le journal raconte l’histoire de cette élève victime de harcèlement au collège de l’Etang-Salé. 4 ans d’humiliations, d’agressions physiques et sexuelles qui l’ont amené il y a quelques mois à faire une tentative de suicide. La jeune femme souhaite désormais raconter son histoire dans un livre.



« Le miraculé du volcan » titre le JIR qui revient sur la disparition de cet homme sur les pentes du Piton de La Fournaise. Parti tôt mercredi matin, il est rentré sain et sauf hier soir après deux jours et une nuit passés dans l’enclos. L’homme était parti tôt mercredi dernier à la recherche de son drone, ne se sentant en danger à aucun moment il ne pouvait imaginer l’importance des moyens déployés pour le retrouver.

Faits Divers



L’homme qui avait fait transiter près de 300.000 euros au Bénin pour aider une certaine « Kimberley » écope de 15 mois de prison avec sursis. Le Saint-Pierrois aveuglé par l’amour selon ses dires, avait bel et bien participé à une arnaque : ceux qui tombaient dans le panneau achetaient alors des biens ou des prêts dont ils ne voyaient jamais la couleur comme l’indique la presse écrite. Et c’est l’amoureux qui se charge de récupérer tout cet argent et de l’envoyer par la suite à Kimberley, un prénom derrière lequel, sur internet , pourrait se cacher n’importe qui.



Un important incendie s’est déclaré hier soir dans les locaux d’une menuiserie de Saint-André. Le foyer s’est déclaré dans un stock de bois à l’étage du bâtiment indique la presse écrite. Si les pompiers parviennent à maitriser les flemmes, les dégâts sont considérables et menacent l’avenir de l’entreprise et de sa vingtaine de salariés.



