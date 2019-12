[REVUE DE PRESSE] Vendredi 20 décembre 2019

Le 20/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 258

Le père de famille de 27 ans ne sortira pas de prison en attendant son procès. Pour rappel, une altercation entre deux hommes dans le quartier de la Cressonnière à Saint-André avait mal fini il y a un an ; l’un d’eux trouvant la mort après un désaccord à propos d'une place de parking. Mis en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'homme soupçonné d'être à l'origine de ce drame a été placé depuis en détention provisoire. Devant la chambre d’instruction ce mardi, il demandait sa mise en liberté, le temps d’être jugé devant la cour criminelle dans quelques mois. Peine perdue pour lui car l'avocat général a refusé sa demande, évoquant les mensonges et concertations avec la famille qui a témoigné et le fait que le détenu n'ai aucun sens critique après un an d'incarcération.Mickaël Valliamé demandait mardi à sortir de prison pour pouvoir reprendre son poste à la mairie de Saint-André et s’occuper de ses sept enfants. Mais cet habitant connu de la Ravine Creuse devra attendre son procès devant les Assises, en prison. C'est accompagné de son fils de 17 ans et armé d'un fusil que Mickaël Valliamé affronte sa victime, Olivier Araye, devant le stade Paquiry le 17 juin 2018. Mickaël Valliamé tire alors dans le visage de la victime et lui assènera plusieurs coups de crosse. L’homme sera hospitalisé dans un état grave, mais survivra. Mickaël Valiamé et son fils seront jugés devant les Assises l'année prochaine.