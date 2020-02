[REVUE DE PRESSE] Vendredi 21 février

Le 21/02/2020

Une nouvelle filière d’enlèvement des véhicules hors d’usage officie sur le département. 10 000 à 12 000 VHU sont recensés chaque année à La Réunion. VHU Réunion se lance dans la "Traque aux épaves", à la Une du Quotidien.



"Aucun contrôle des croisiéristes" au Port s’inquiète le JIR alors que Maurice a bloqué temporairement le débarquement des passagers de l’AidaBlu et Madagascar a refusé le Sun Price. Des contrôles de températures et questionnaires sont réalisés par deux des compagnies de croisière, indique le journal.

L’embauche et la rémunération de la championne de karaté Lucie Ignace à la Région a interrogé la préfecture. Le tribunal administratif saisi a finalement débouté le préfet arguant que le contrat n’existe plus, indique la presse écrite.Dans la nuit de mardi à mercredi, un mineur de 17 ans a été agressé à coups de couteau et tournevis par une bande de jeunes sur le front de mer de St-Pierre. La victime a été hospitalisée. Des témoins sont recherchés.Judikaël Mistrin et sa compagne Aurélie Pinto Rodrigues ont été condamnés à 10 mois de prison avec sursis, 60 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de gérer. Le couple, gérant de plusieurs salons de coiffure, se sont rendus notamment coupable de banqueroute, absence de comptabilité ou escroquerie. Absents à leur procès, ils sont inscrits au fichier des personnes recherchées, relate le Quotidien.