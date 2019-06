[REVUE DE PRESSE] Vendredi 21 juin 2019

À la une du Quotidien ce vendredi, retour sur cette affaire de piste défrichée illégalement au Volcan et que le Parc national cherche à "étouffer". Selon les informations du média, la direction du Parc national "a minimisé l'aménagement d'une piste en plein coeur de ce territoire protégé", afin "de ne pas risquer de faire capoter ses négociations sur les élevages divaguants du Volcan".



De son côté, le Journal de l'île fait une "autopsie de l'enquête" autour de la disparition de Mathieu Caizergues. L'initiative du média "entend répondre à un devoir de transparence alors que la mise en examen pour non-assistance à personne en danger des deux autres randonneurs est menacée".

Une reconstitution de la mort de la petite Eliana, cette fillette décédée dans des conditions "terribles" écrit le JIR, a eu lieu hier au domicile familial à Champ-Borne. "La mère et son compagnon ont continué à se renvoyer la responsabilité des violences fatales à la fillette de 2 ans", écrit le média. Ces derniers se retrouveront une dernière fois dans le cabinet du juge le 8 août prochain avant leur passage devant un tribunal.Pas de clémence pour elles. Alors qu'elles avaient été condamnées en première instance à 8 mois de prison ferme pour avoir abusé de la crédulité de personnes âgées, deux aidantes ont vu leur peine être confirmée hier par la cour d'appel. La première des prévenues n'hésitait pas à ponctionner le compte en banque d'une habitante de la Plaine-des-Palmistes, qui avait mis 250 000 euros de côté nous apprend Le Quotidien. La seconde prévenue avait également ponctionné le compte d'une octogénaire, à hauteur de 38 000 euros, et lui a également fait contracter un prêt auto de 20 000 euros ajoute le média.Une autre affaire était jugée hier en appel. Condamné en première instance pour deux vols les août 2018 (celui de la station Vito de Saint-Benoit et du snack Navna) et une tentative (celui du Quick de Sainte-Marie) à un an de prison avec sursis, Ryan.D a écopé d'une peine plus lourde ce jeudi. C’est avec son oncle que le jeune homme de 20 ans a procédé aux vols. Selon lui, il s’y trouvait par hasard et était sous l’effet d’ecstasy, expliquant ses actes. Actuellement incarcéré pour un vol en réunion, le jeune homme a vu la cour le condamner à un an de prison ferme.