[REVUE DE PRESSE] Vendredi 24 août 2019

Le Quotidien met les auteurs peï en lèr ce samedi matin. Jean-François Long fait notamment son come-back avec son roman sur les enfants de la Creuse. Mais parmi les 524 romans attendus, ce sont les femmes qui sont en tête d'affiche pour cette rentrée littéraire 2019.



Le JIR, quant à lui, pointe du doigt la pratique frauduleuse du Lux de Saint-Gilles. Cet hôtel de luxe réputé de l'Ouest de La Réunion aurait truqué ses notes sur Tripadvisor, avec des commentaires très avantageux... mais écrit par des collaborateurs. Ces derniers auraient également mis des bâtons dans les roues de ses concurrents avec des commentaires négatifs.

Les Fazsoi reprennent du poil de la bête, avec un nouveau budget et des effectifs plus stables. Les Forces Armées accueillent notamment le nouveau commandant supérieur Yves Métayer. Le général a conscience qu'après dix ans de "rationalisation", "il faut travailler autrement".Deux amis traileurs saint-paulois se sont lancés le défi de gravir le Mont-Blanc. Jonathan Dubroca et Cyril Fontaine ont décidé de s'attaquer au "sommet mondial du trail" en réalisant le format le plus dur de l'UTMB. Ils se lancent donc pour "la petite Trotte à Léon", 300km, +25 000m de dénivelés, soit deux fois que le Grand Raid.