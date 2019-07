[REVUE DE PRESSE] Vendredi 26 juillet

Le 26/07/2019 | Par N.P | Lu 567

La multiplication des contrôles routiers fait baisser le nombre d‘accidents mortels. "La peur de l’uniforme ça marche ! ", à la Une du JIR qui consacre un dossier complet à la sécurité routière. "Moins d’alcool mais plus de stupéfiants", note cependant le journal.



Le Quotidien s’interroge sur la poursuite du chantier de la Nouvelle du Littoral après la décision du Conseil d’Etat d’annuler le Schéma départemental des carrières. "Et maintenant on fait quoi?", en première page du journal. La Région "annonce la poursuite du chantier sans prendre en compte les difficultés en approvisionnement de roches massives".

Faits divers



Alors que le groupe Hayot a annoncé en début de semaine le rachat de Vindémia, Le Quotidien s’est intérressé à une décision de justice tombée le 27 mai dernier. Quatre filiales réunionnaises du groupe Hayot ont été condamnées par le tribunal de commerce de Paris pour avoir demandé des avantages à des fournisseurs sans donner de contreparties.



Un St-Pierrois de 45 ans a été intercepté en possession de 7 grammes de zamal lors d’un contrôle routier. A son domicile, près de 3 kilos ont été retrouvés par les policiers. Il a rendez-vous avec la justice en février prochain, indique le JIR.



