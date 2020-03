[REVUE DE PRESSE] Vendredi 27 mars 2020

Le 27/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1270

À la une du Journal de l’île ce vendredi, retour sur la "difficile quatorzaine" des personnes rentrées à La Réunion. Comme le rapporte le média, les premiers centres d’hébergement proposés sont désertés: "Les voyageurs préfèrent rentrer chez eux ou dans leur famille car ils ont encore le choix du lieu", explique le JIR.



De son côté, Le Quotidien relaie la solidarité qui s’est crée après les mesures de confinement, notamment sur les réseaux sociaux. "Une vraie force pour lutter contre l’isolement, l’épuisement et l’avancée de la maladie" indique le journal.

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 20 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 à La Réunion, ce jeudi 25 mars à 19h00, soit au total 135 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. 108 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France. Parmi ces cas ont été identifiés : 94 cas importés, représentants la très grande majorité des cas, 14 cas de transmission locale et 27 cas sont toujours en cours d’investigation. Tous les cas confirmés font l’objet de l’identification de toutes les personnes ayant été en contact avec ces malades.La direction du CHU fait une mise au point dans la polémique s'agissant du stock de masques périmés. L'Agence régionale de santé avait en effet indiqué dans un communiqué une "incompréhension et une coordination manifestement insuffisantes" avec la pharmacie du CHU. On y apprend par exemple que le CHU avait alerté l'ARS sur la dégradation des certains palettes de ces masques périmés depuis des années. "Cette mobilisation doit se faire dans le respect et le rappel du rôle de chacun", insiste la direction du CHU qui rappelle que le stock des masques cités dans un article de presse "est sous la responsabilité de l'ARS et ne peut être mobilisé que sous son ordre".