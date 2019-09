[REVUE DE PRESSE] Vendredi 27 septembre 2019

Le 27/09/2019 | Par NP | Lu 246

Les deux journaux consacrent leur une du jour au décès de Jacques Chirac, qui s'est étaient hier à l'âge de 86 ans. Un "président qui aimait La Réunion" (JIR) et qui était "l'ami des outre-mer" (Le Quotidien): l'ancien chef d'État était connu pour son affection toute particulière aux territoires ultramarins. "Il était sincèrement amoureux de La Réunion, laquelle lui a parfois tourné le dos, dans les isoloirs", écrit le JIR.

FAITS-DIVERS



Le parquet fera appel du jugement rendu avant-hier et qui a condamné Samuel N. à une peine de cinq ans de prison pour des faits de violence sur la mère de son fils mais également de violence avec armes sur personnes dépositaires de la loi. Pour rappel, il s'en était pris à eux avec deux sabres



Le gérant de la société Tout Transport Négoce Océan Indien (TTNOI) sera fixé sur son sort le 24 octobre prochain. Il est poursuivin avec son chauffer, pour avoir déversé des déchets entre mai et novembre 2015 dans le lit de la Rivière Saint-Etienne et à la Ravine des Cabris. Des morceaux de Placoplâtre, de la ferraille mais aussi des documents administratifs parmi les 30 m3 de déchets issus de déchets du BTP. Lors de l'audience, le gérant a assuré qu'il n'était pas au courant de cette pollution , mettant tout sur le dos de son chauffeur.



SOCIÉTÉ



L’annonce du placement en redressement judiciaire de la compagnie aérienne laisse de nombreux passagers dans l’incertitude : les vols prévus dans les jours et les mois à venir seront-ils garantis ? Parmi eux notamment, plusieurs concurrents du Grand Raid originaires de métropole. 200 coureurs ne savent toujours pas s’ils pourront se rendre à La Réunion pour participer à la célèbre course. XL Airways, qui a déjà cessé de vendre des billets d’avion, n’est pas en mesure de garantir tous ses vols à venir, notamment à destination de La Réunion. La situation est opaque concernant les vols qui devront être annulés, et les passagers ont peu de recours possibles.



Après six ans d'expérimentation, les premiers résultats du fertilisant Fertilpei montrent "qu'on a quasiment pas de différence significative entre les différentes matières organiques que l'on teste, tant sur les rendements en canne et la richesse en sucre obtenue", explique Frédéric Feder, directeur de l'unité Recyclage et Risque du Cirad. La Cinor, le Cirad et Runéo se sont alliés il y a six ans pour mettre en place une plateforme et lancer un dispositif permettant d'utiliser les boues de la station d'épuration (STEP) du Grand Prado, à Sainte-Marie. Cette plateforme est la première Outre-mer et pourrait donc être dupliquée ailleurs. Utilisé principalement dans les exploitations de cannes à sucre, mais également pour les fleurs et les plantes en pot, cet engrais 100% péi est donc désormais considéré comme un produit fertilisant et non plus comme un déchet.