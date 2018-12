[REVUE DE PRESSE] Vendredi 28 décembre 2018

Le Quotidien fait sa Une ce vendredi sur le dramatique accident de la route survenu ce jeudi à Saint-Benoît. Une information à laquelle le Jir consacre également un article. Un père de famille est décédé dans une collision frontale sur la RN2 à Ravine Sèche. Sa femme et sa fille ont été blessées. Elles ont été transportées au CHU de Bellepierre et au GHER de Saint-Benoît. Cet accident porte à 48 le nombres de décès sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année.

À la Une du jir, l'audition de Nassimah Dindar par les gendarmes hier. L'ancienne présidente du Département et du SDIS 974 était entendue dans le cadre de l'enquête sur des emplois présumés fictifs au SDIS. Nassimah Dindar employait chez elle le jardinier et la femme de ménage du SDIS. Une affaire qui avait été révélée par le JIR. Dans cette affaire, l'ancien directeur du SDIS, le colonel Jean-Marc Loubry a lui-même été entendu, à Vérines, le 2 octobre dernier. Convoquée pour une déposition dans le cadre d'une audition libre, Nassimah Dindar est ressortie en fin de matinée.

FAITS DIVERS



"Après le vol de huit voitures de location, un suspect arrêté", titre le JIR. Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 décembre, des malfaiteurs s'étaient introduits dans le parking de la société Evasion by Car, sur la route de Domenjod. Huit voitures de location avaient été dérobées. Dès le dimanche, deux véhicules ont été retrouvés. Repéré par la brigade anticriminalité, l'un des véhicules avec à son bord trois jeunes, est pris en chasse. Les individus n'avaient pas hésité à sauter du véhicule en marche. Quelques jours plus tard, les policiers parviennent à mettre la main sur un autre individu, là encore à bord de l'un des véhicules volés. Âgé de 19 ans, le jeune homme a été placé en garde à vue.



SOCIETE



15 000 fêtards attendus à l'Hermitage. Une information relayée par le JIR et le Quotidien. La mairie de Saint-Paul, la gendarmerie, le SDIS et d'autres partenaires vont mobiliser plus de 210 personnes pour assurer la sécurité et organiser les secours le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre sur les plages de l'Ouest.



Les deux journaux reviennent sur l'étude de l'Insee portant sur la croissance démographique à La Réunion. Notre île comptait 852 900 habitants au 1er janvier 2016. Quatre communes ont perdu des habitants : le Port, Cilaos, Sainte-Rose et Trois-Bassins. Fait marquant de l'enquête, la croissance démographique locale a été réduite de moitié ces dernières années. Entre 2006 et 2011, la population réunionnaise progressait de +1,2% par an en moyenne, contre +0,6% entre 2011 et 2016.