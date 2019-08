[REVUE DE PRESSE] Vendredi 30 août 2019

Le 30/08/2019 | Par NP | Lu 1132

À la une du JIR ce vendredi, la dernière élection de Miss Réunion, qui a sacré Morgane Lebon, qui aurait été "truquée". Comme l'écrit le média, "à 19h36, son prénom était déjà connu", alors que le verdict n'était censé être connu qu'à partir de 22h30. Le président du comité Miss Réunion, Aziz Patel, dément ces accusations qui ne sont que pour lui que des "ladilafé et des commérages".



De son côté, Le Quotidien revient sur la cacophonie Parcoursup, où des étudiants attendent toujours de savoir où ils poursuivront leurs études alors que la rentrée a déjà repris ("L'insoutenable attente de Louise").





Une mère de famille a été condamnée hier à trois mois de prison avec sursis pour l'agression du directeur de l'école des Lilas à Sainte-Clotilde le 8 avril dernier. Selon les informations du JIR, cette agression s'est produite pour un motif dérisoire: la mère de famille souhaitait pénétrer dans l'établissement afin de prendre ses aises sous un arbre mais en raison du plan Vigipirate, cette demande lui a été refusée par le directeur. En plus de sa condamnation, la mère de famille devra participer à un stage de citoyenneté."Front scalpé sur fond d'alcool" (JIR) ; "Il lui a scalpé le crâne !" (Le Quotidien): pour avoir porté un coup de sabre en avril dernier à Saint-Philippe sur son compagnon de beuverie, Judicaël B. a écopé d'une peine de six mois de prison ferme. Il n'avait pas apprécié que la victime soit présente avec lui en voiture. Lors de l'audience, il a assuré ne pas avoir donné de coups de sabre, affirmant que la victime était tombée la tête la première sur un muret.Dépassé par le comportement de son fils, un père de famille résidant au Tampon, était jugé hier au tribunal correctionnel pour des faits de violence envers ce dernier. Comme rapporté par la presse écrite locale, le prévenu s'en était pris violemment à son fils en avril dernier, après que ce dernier ait écopé d'une procédure de discipline. Après cette correction l'adolescent se rend à son établissement en boitant, et l'infirmière scolaire donne alors l'alerte. Le père de famille a écopé d'une peine de six mois de prison avec sursis.