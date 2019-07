[REVUE DE PRESSE] Vendredi 5 juillet

Le 05/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 281

« L’octroi de mer remis en cause » titre le Quotidien : suite au rapport de l’autorité de de la concurrence sur la formation des prix en outre-mer, qui n’a pas identifié d’abus spécifiques, la ministre des outre-mer envisage de modifier l’octroi de mer. Si le rapport fait état de marges légèrement supérieures à La Réunion, celles-ci ne sont pas pointées du doigts dans les recommandations pour diminuer la différence de prix entre notre île et la métropole.



Du côté du JIR , c’est Paul Caro qui est à la une, « arrêté en flag pour extorsion de fonds ». Le promoteur immobilier est soupçonné d’imposer à des commerçants des paiements de loyers en liquide. L’élu de la Chambre de commerce et d’industrie a été interpellé hier à Saint-Gilles par les gendarmes, qui ont pu l’observer en train de recevoir de l’argent liquide. Les montants détournés pourraient s’élever à plusieurs centaines de milliers d’euros selon le journal.





Il avait poignardé son dalon à plusieurs reprises en décembre 2017 pour un scooter cassé. Jean Anderson Profilon était au tribunal de Champ Fleuri hier où il a indiqué regretter ce qu’il a fait. À la barre il explique qu’il était sous l’emprise de l’alcool au moment des faits. Son camarade est passé à deux doigts de la mort après avoir reçu au moins 8 coups de couteau. Le prévenu a été condamné à 4 ans de prison indique la presse écrite.



Un employé de cantine d'un collège de Monvert a été condamné hier pour agression et exhibition sexuelle à trois ans de prison dont deux avec sursis. C'est durant une fête d'anniversaire très arrosée dans l'enceinte de l'établissement que l'homme s'en est pris à une autre employée : alors qu'elle se rend dans les vestiaires, le quadragénaire la suit, lui arrache ses vêtements et force une pénétration digitale. Même s'il nie en bloc les faits qui lui sont reprochés, le tribunal l'a finalement reconnu coupable comme le racontent les deux journaux.