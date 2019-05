[REVUE DE PRESSE] jeudi 30 mai

Le 30/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 130

« La guéguerre des exorcistes », c’est une du Journal De l’Île ce jeudi. Près de 200 personnes se sont rendues à la conférence de George de Saint Hirst mardi dernier, malgré l’appel à la prudence de l’Evêque de La Réunion. Le prêtre a répondu aux questions du public sur les croyances locales, tel que les « sachets dans la croisée ». Bien que plusieurs dizaines de personnes l’aient contacté, le Georges de Saint first indique qu’il ne pratiquera pas d’exorciste durant son séjour à La Réunion.



« L’heroïne numérique » est à la une du Quotidien aujourd’hui, alors que l’OMS a vient de reconnaître l’addiction aux jeux vidéos comme une maladie. Les écrans, sous forme de tablette, smartphone ou ordinateur, ont envahi nos vies et nous passons toujours plus de temps sur les réseaux sociaux. La dépendance aux écrans peut toucher tout le monde et notamment les enfants, c’est pourquoi la prévention doit se faire dès le plus jeune âge.





Faits Divers



Deux ans de prison dont un ferme pour le conducteur à l’origine de l’accident qui a coûté sa mobilité au boxeur Morvan Félix. Jugé hier devant le tribunal correctionnel, le chauffard de 25 ans a de nouveau expliqué ne pas se souvenir des faits. Sous l’emprise de l’alcool et du zamal, il emprunte la route des Tamarins en sens inverse, le 8 décembre 2018. L’accident inévitable met fin à la carrière prometteuse du boxer désormais en fauteuil roulant.



Les revenus du maire de Saint-Philippe sont dans le collimateur du parquet de Saint-Pierre indique le Journal de l'Île. Avec plus de 132.000 euros par an, grâce à ses deux mandats, une enquête préliminaire a été ouverte pour le non-respect des règles de plafonnement pour ces trois dernières années. Olivier Rivière a indiqué qu'il régularisera sa situation.