"RIC": "Il n'y a pas de formule miracle mais ce serait une avancée énorme", estime Demorun

Nous sommes dans une période de transition entre modèle qu’on a connu jusqu’à maintenant et le modèle de l’avenir qu’il faut construire.

Il faudrait donc que le RIC soit inscrit dans la Constitution, et surtout que ce qui soit écrit le soit par les citoyens eux-même. Quoiqu’il en soit, le référendum tout seul ne suffirait plus. Il faut aussi des médias indépendants pour informer la population, contextualiser les enjeux, alimenter

Se structurer demande beaucoup de temps et d’énergie. Le mouvement n’a pas forcément besoin de se structurer, au contraire, certains se retrouvent dans la spontanéité, et un cadre trop rigide pourrait en éloigner certains ou être propice à la récupération - même s’il y a une vraie vigilance sur le sujet.

On a bien compris que le mouvement ne voulait pas être partisan. On est en train de travailler sur le retour d’expérience du projet Demorun pour le partager avec des gilets jaunes, de finaliser un guide méthodologique qui explique comment agir en utilisant les règles du jeu. Le mouvement des gilets jaunes a montré que tout le monde voulait participer à la vie politique. Tout le monde en est capable. Je suis très optimiste sur la nature humaine

Nous sommes plutôt très contents de voir que les citoyens prennent les choses en mains. La méthode est toujours difficile, ce n’est pas évident de trouver un moyen d’expression pour la population, mais c'est intéressant car on voit une vraie prise de conscience des problématiques et de vraies volontés de trouver des solutions.C’est plus qu’un tournant. Maintenant il s’agit de voir quelle direction vont prendre ces mouvements citoyens.Si les pouvoirs publics ne se remettent pas en question avec des réformes majeures, la prochaine étape pourrait être dramatique.Il n'y a pas de formule miracle, mais c'est une avancée énorme. Le RIC est très intéressant car c’est le pouvoir exercé directement par les citoyens. Le référendum existe déjà dans la constitution, mais il est totalement verrouillé par les parlementaires. Si ce n’est pas fait de manière éthique avec une vraie participation des citoyens à ces processus, on se retrouvera encore avec des parlementaires qui vont écrire les règles du jeu qui les arrangent.les débats, et de la formation civique. Il y a aussi une initiative très intéressante, ce sont les conventions citoyennes Il faut des débats publics organisés sur le sujet. Il y a tellement de choses à discuter, notamment sur le seuil de participation. Les questions de mises en œuvre doivent être décidées par les citoyens mais l'organisation, la mise en œuvre, doit passer par les pouvoirs publics.Le Président de Région a annoncé la création d'un conseil consultatif citoyen tiré au sort, et alors qu'on nous parle de transparence, nous avons appris qu’il y avait eu des réunions sans qu’on soit au courant. Nous avons contacté les institutions mais n’avons pas eu de réponse.