RODRIGUES: jeudi 10h30: Avis de Fortes Pluies et de Vents Forts, bulletin spécial MMS

Le 23/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 303

Animation Météosat(12h): l'animation montre Rodrigues affectée par une bande active provoquant de fortes pluies orageuses et des rafales.

➡️ BULLETIN SPECIAL MMS/VACOASCOMMUNIQUE SPECIAL POUR RODRIGUES EMIS À 10H30 CE JEUDI 23 JANVIER 2020UN AVIS DE FORTE PLUIES ET DE VENT FORT EST EN VIGUEUR À RODRIGUES VALABLE JUSQU' À 04H00 VENDREDI 24 JANVIER 2020.Les images satellitaires indiquent qu'une perturbation tropicale s'est développée entre Maurice et Rodrigues durant les dernières heures. Elle se déplace vers l'Est et sur cette trajectoire elle s'approche de Rodrigues.La perturbation tropicale pourrait s'intensifier davantage et influencer le temps à Rodrigues au cours de cet après-midi.Le temps sera nuageux à couvert avec des pluies intermittentes.Les pluies deviendront plus fréquentes et parfois modérées à fortes, accompagnées d'orages au cours de l'après-midi.Les fortes pluies pourraient occasionner des accumulations d'eau dans certains endroits et innonder les radiers.Le vent se renforcera graduellement dans l'après-midi et les rafales pourraient atteindre les 90 km/h durant la nuit.La mer deviendra graduellement très forte au-delà des récifs. Le public est fortement conseillé de ne pas s'aventurer en mer.Des conseils pratiques:Il est fortement conseillé au public d'éviter les abords des rivières, les cours d'eau et les radiers.La visibilité sera considérablement réduite durant les fortes pluies et surtout due à des poches de brouillard. Les usagers de la route sont priés d'être très prudents.En cas d'orages, le public est conseillé de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres.Ce bulletin sera réactualiser à 16h00 ce Jeudi 23 Janvier 2020.➡️ Soyez prudents sur les routes!