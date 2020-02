Rachat de Vindémia : GBH "apporte la seule garantie de tous les emplois"

Le 20/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 339

Les observations concernant le rachat de Vindémia devaient être déposées avant mercredi soir à l’Autorité de la concurrence qui aura jusqu’à la fin mars pour se prononcer sur le projet du groupe Hayot (GBH).



Un rachat qui suscite de nombreuses réactions notamment d’inquiétude de monopole. Pour la CFDT commerce et services de la Réunion, "la tergiversation n’est de l’action". Le syndicat, qui a pour priorité la sauvegarde des 2150 emplois, rappelle qu’il est "pour la vente de VINDEMIA et le rachat par GBH, qui à défaut, celui-ci apporte la seule garantie de tous les emplois".



"Quoi qu’il en soit ni le consortium, ni la CPME n’apportent 'de solution locale' comme alternative, notamment financière pour l’aboutissement 'd’un projet économique collectif,' et pour enfin 'écrire ensemble un nouveau modèle de la société pour la Réunion'…."