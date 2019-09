Rachat de Vindémia: La CGTR demande au Gouvernement de prendre ses responsabilités

Le 05/09/2019

La CGTR s'alerte des conséquences du rachat de Vindémia par GBH et demande au gouvernement de prendre des mesure pour endiguer "cette casse sociale sans précédent" dans ce secteur d’activité. Une délégation composée d’élu.e.s et mandaté.e.s de Casino, Vindémia La Réunion, Leader-Price Logistique, Easydis (Logistique Casino), ainsi que Sylvie Vachoux, secrétaire fédérale, a été reçue par le Ministère du travail ce mardi. "Notre Organisation Syndicale sera très vigilante sur le devenir des salariés et cela quelque soit le rendu de l'Autorité de La Concurrence", prévient le syndicat. Le communiqué :