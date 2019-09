Rachat de Vindémia: Leclerc, Leader Price et Super U proposent "une alternative réunionnaise"

Le 16/09/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 2097

Après le courrier adressé au président de la République par les élus de La Réunion, ce sont les principaux acteurs de la grande distribution qui montent au créneau contre le rachat des supermarchés Jumbo et Score par le groupe antillais Hayot. Les responsables des enseignes Leader Price, Leclerc et U avaient tenté de racheter le groupe Vindemia l’an passé sans succès. Aujourd’hui ils craignent une trop grande domination économique du groupe Hayot sur le territoire, entrainant la disparition des opérateurs les moins importants.