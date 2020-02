2. Le Jacobin le 07/02/2020 14:47



"Bizarrement, cette information n’a été reprise par aucun média. Espérons qu’il ne s'agisse que d’un hasard…"



Même pas par Zinfos 974 qui est à la pointe des révélations, le dossier arrive que maintenant sur le bureau de Pierrot Dupuy qui, au passage met un coup de canif dans le dos de ses confrères journalistes laissant croire que lui et lui seul n'a pas touché d'enveloppe pour dissimiler l'affaire.



Donc Zinfos 974 n'est pas un média?? heureux de l'apprendre de la plume du pionnier fondateur.



Quel honnête homme ce Pierrot !



Nous attendons la suite de l'enquête de Pierrot Dupuy investigation sur ses confrères, pas que nous !



en tenant GBH par la grappe c'est Zilbert Annette qui sera soulagé, il pourra pendant un court instant se rendre aux toilettes pour soulager ses roubignoles en l'absence de Pierrot Dupuy.



Pas pour longtemps.



Très intéressant cette enquête, allez vous grand Pierrot publier le nombre de votant et de GJ qui aurons donnés leurs avis?



Moi je ne participerai pas, c'est déjà trop tard, je me remets à Ségolène Royale mon porte parole.



ATTENTION POUR NE PAS TOMBER DANS UNE DISCRIMINATION !