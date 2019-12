Radar de Trou Aux Cerfs: baptême cyclonique avec la tempête tropicale modérée CALVINIA

Le 29/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 2730

La tempête tropicale modérée CALVINIA capturée par le radar de Trou Aux Cerfs. MMS/VACOAS.

➡️ Les services météorologiques mauriciens, MMS/Vacoas, ont baptisé la dépression tropicale N4 du prénom de CALVINIA à 15heures cet après midi au moment où l'estimation de son intensité a atteint le stade minimal de tempête tropicale modérée.



➡️ Avec CALVINIA le radar doppler de Trou Aux Cerfs/Curepipe opérationnel depuis quelques mois traque son premier système cyclonique.

Pas le plus impressionnant et le mieux organisé qui soit mais une première est une première.



➡️ Sa couverture d'un rayon de 450km devrait lui permettre d'en suivre un bon nombre ces prochaines années d'autant que la zone Saint Brandon/ Maurice/Rodrigues est l'une des plus fréquentées de notre zone cyclonique.



➡️ Prochain point cyclonique de ma part concernant CALVINIA vers 23h ce soir.