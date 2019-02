Radio Cholo : Les ex "stars" ont fait leur coming out

Le 27/02/2019 | Par E. Moris | Lu 44

Souvenez-vous de la polémique, une liste de 17 compagnies avec 3 licences de radio privée à pourvoir. Sans surprise les heureux gagnants de la décision de l’Independent Broadcasting Authority est revenue à un an des élections générales, à First Talk Ltd (Radio Pima) et Mayfair and Purely Communications Ltd ( Star FM Radio).