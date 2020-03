Radio: Une pétition pour la diffusion de France Culture à La Réunion

Le 10/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 119

Depuis le 1er janvier 2020, les auditeurs de France Culture ne peuvent plus écouter leur chaîne de radio préférée depuis leur poste FM.La Réunion est déjà privée de toutes les autres stations de Radio France, et notamment France Musique. Même chose pour 4 autres départements d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte)."En quoi les milliers de kilomètres qui nous séparent de la Métropole justifient-ils de nous en éloigner davantage en nous privant d'une écoute directe de ces stations nationales ?" la question est posée dans une pétition qui a été lancée sur internet. "Dans l'attente du déploiement du DAB+ dans les Outre-mer, nous demandons le rétablissement de la diffusion sur la bande FM de FRANCE CULTURE et de FRANCE MUSIQUE dans tous les départements d'Outre-mer."L’association Attac Réunion, qui a partagé la pétition sur sa page Facebook, dénonce une privation de "l’égalité républicaine".