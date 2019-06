Rafales de 80km/h et conditions parfois très contrastées

Le 20/06/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 87

REUNION

Bon après midi la Réunion!

REMARQUES GENERALES:

l'alizé soutenu exacerbe les différences parfois très importantes de nos climats. Exemples :

cet après midi:

- alternance d'ondées et d'éclaircies sur le littoral de la moitié Est. Ciel souvent bouché au volcan et sur les Plaines.

Fortes rafales au volcan.

- belles éclaircies sur le littoral nord et sud avec de fortes rafales proches des 80km/h notamment entre Saint-Pierre et l'Etang-Salé et vers Gillot ou le Colorado.

- nuages sur les pentes de l'Ouest et du Nord-Ouest. Localement les nuages avancent jusqu'au littoral.

la nuit prochaine

Vendredi : peu d'évolution notable. Le vent vire au secteur Est et reste soutenu avec de fortes rafales pouvant localement dépasser 80km/h.

Ci-dessous à midi, les plus fortes rafales portées à ma connaissance depuis ce matin :

Bellecombe: 79km/h

Pierrefonds: 77km/h

Pont Mathurin: 70km/h

Gillot: 64km/h

2019 JUIN 20 12h20A midi, les plages de l'Ouest abritées par le relief jouissent d'un franc soleil, d'une température sous abri de 27/28° et d'un vent faible.A l'opposé, au volcan, les rafales approchent 80km/h avec un ciel souvent bouché et pluvieux et une température hivernale de 8.3°.A mi-chemin entre ces deux extrêmes, les régions littorales de la moitié Est apprécient quelques éclaircies plus larges cet après-midi mais devront néanmoins composer avec les wagons nuageux-pluvieux arrivant du large cet après-midi et la nuit prochaine.Les températures relevées oscillent entre 21° et 23° de Saint Joseph à Gillot. Elles remontent un peu cet après-midi à la faveur de l'ensoleillement.la haute mer est houleuse.Température du lagon: autour de 25°.le vent reste bien sensible sur les régions exposées avec de fortes rafales notamment au volcan.- le ciel de la moitié Est de Saint-Joseph à Saint-Denis, du volcan et des hauts du Sud sauvage reste incertain et temporairement humide. Les averses sont plus fréquentes sur les versants du volcan et à son sommet.- la moitié Ouest bénéficie d'une nuit calme et rapidement fraîche. Les températures chutent rapidement au-dessus de 1000m.Sur ce je vous souhaite une douce soirée et une excellente nuit en espérant vous retrouver demain.Patrick Hoareau.