Rapidement frais ce soir, soleil tiède Mardi

Le 17/06/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 364

REUNION

Bonsoir la Réunion!

MétéoR Océan Indien

REMARQUES GENERALES:

1:

les maximales observées ce lundi ont été plutôt conformes à celle prévues avec 28° à Grand Fond/Saint Gilles rapporté par la station du réseau MétéoR Océan Indien alors que Météo France a rapporté 18° à Bourg Murât par exemple.

2:

ce soir

3:

Mardi matin

3:

l'alizé

La haute mer reste houleuse avec des vagues de l'ordre de 2m50 dans le courant de la journée .

4:

Mardi après midi

Mercredi: peu d'évolution notable et le temps demeure plutôt sec. Les entrées maritimes du matin pourraient même être moins nombreuses que celles de la veille sur les régions Est.

TEMPERATURES MINIMALES ATTENDUES POUR LA NUIT DE LUNDI A MARDI DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUIN 17 15H30Graphique: courbe des températures observées à la toute nouvelle station du remarquable réseauinstallée à l'Éco-Gite des Tamarins/3Bassins à 1790m d'altitude. Maximale de 13.6° et minimale de 2.7°. Welcome à la toute nouvelle station!les nuages présents sur les pentes et dans l'intérieur se dissipent pour la plupart. La sensation de fraîcheur est rapidement perceptible et ce même sur le littoral.Des nuages traînent au large des côtes sud-est et tutoient le rivage.En seconde partie de nuit des nuages un peu plus actifs poussés par l'alizé s'échouent sur les côtes Sud et Est et sur les versants du Piton de la Fournaise. Des averses sont observées. Elles peuvent déborder temporairement vers Saint Joseph dans le sud et vers Sainte Suzanne/Sainte Marie dans le nord.un temps classique d'alizé est installé encore une fois. Les averses résiduelles mouillent encore un peu les régions orientales avant que les éclaircies ne prennent les commandes.Sur une large moitié occidentale le soleil dicte sa loi dès les premières heures mais il faut parfois un moment avant que la fraîcheur de la nuit et du petit matin ne s'estompent.marque son territoire entre Sainte Rose et Gillot et entre Pierrefonds et la Pointe au Sel avec des rafales pouvant atteindre 60km/h. Il se modère légèrement au volcan et sur les sommets et rentre l'après midi sur les plages au sud de Boucan.La région située au nord de Boucan jusqu'à la Possession est déventée et observe des brises.Température du lagon: autour de 26° celsiusles nuages sont un peu plus vaillants sur les pentes du Nord et de l'Ouest.Les chanceux pourront observer une averse isolée.Sur le littoral les éclaircies gardent la main même si le ciel est plus variable entre Saint Philippe et Sainte Rose.La couche nuageuse n'a pas de prise sur les sommets de l'île même si les conditions sont plus variables dans la région du volcan.Minimum de 18° celsiusMinimum de 20° celsiusMinimum de 18° celsiusMinimum de 17° celsiusMinimum de 19° celsiusMinimum de 18° celsiusMinimum de 19° celsiusMinimum de 17° celsiusMinimum de 18° celsiusMinimum de 5° celsiusMinimum de 3° celsiusMinimum de 4° celsiusMinimum de 10° celsiusMinimum de 6° celsiusMinimum de 12° celsiusJe vous souhaite une agréable soirée et une douce nuit et j'espère vous retrouver demain.Cheers,Patrick Hoareau.