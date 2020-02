Raymond Vimbaye: "Chaque élu devra exercer un seul mandat et une seule fonction"

"Je me présente, Raymond Vimbaye, 59 ans, natif de Saint-Pierre, marié, père de sept enfants, grand- père de dix petits enfants, fondateur et soutenu par le Mouvement Militants Saint-Pierrois. Employé à la Mairie de Saint-Pierre depuis 1985. Je suis un homme de gauche social, qui conduit une liste d'ouverture avec des hommes et des femmes d'opinions politique différentes et ayant des projets communs pour la ville de Saint-Pierre.



En 1991, j'ai intégré le monde associatif en créant plusieurs associations, notamment Culturelles, Sociales et Sportives



Pour cela je souhaite vous faire part de mon projet social, économique et de proximité pour répondre aux attentes de la population (chômeurs, demandeurs de logement, personnes âgées, personnes handicapées, commerçant, agriculteurs, éleveurs, entrepreneurs et artisans) dans la mesure du possible.



Des projets ont été élaborés pour donner suite à la sollicitation des habitants de Saint-pierre, lors de mes rencontres sur Ie terrain et de mes réceptions du public dans le service social que j'ai mis à votre disposition.



Afin de vous rassurer, je m'engage à être disponible une fois par mois, dans chaque quartier, pour être à votre écoute.



Je reste aussi joignable sur mon portable à tout moment (0692 16. 07. 77) et je donnerai également les moyens à mes élus pour qu'ils assurent une permanence une fois par semaine, dans chaque service social qui sera mis en place pour vous recevoir, vous écouter et répondre à vos besoin du mieux que nous Ie pourrons.



Un service administratif à domicile sera aussi mis en place pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.



Pour que la population soit entendue, chaque élu devra exercer un seul mandat et une seule fonction."



Raymond Vimbaye,

Candidat tête de liste "Une nouvelle alliance des Saint-Pierrois pour une vie meilleure"