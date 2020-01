Les enjeux de la Coopération

POURQUOI FAIRE LE CHOIX DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE ?

La politique de Coopération régionale et de relations internationales vise à favoriser le rapprochement des hommes, des idées, des cultures et des projets, notamment avec certains des pays à l’origine du peuplement de la Réunion. Mais l’ouverture de la Réunion à son environnement représente également un vivier d’opportunités économiques important.La Région Réunion, à travers sa politique de coopération et de relations internationales oeuvre ainsi en faveur d’une meilleure insertion de notre île dans son environnement régional avec pour objectif premier de développer de nouvelles perspectives de formation, d’emploi et d’échanges économiques pour nos jeunes et nos entreprises.La coopération est porteuse de développement pour les pays et territoires qui y participent, en favorisant la mutualisation, les échanges et la valorisation des compétences. Elle vise à un co-développement mutuellement avantageux. Dans le sud-ouest de l’océan Indien, les actions de coopération menées à partir de La Réunion et de Mayotte améliorent et facilitent les relations des deux Départements d’outre-mer avec les pays de la zone, tout en faisant émerger de nouvelles opportunités de développement.Le Grand océan Indien est une zone dynamique, dans laquelle de nombreux processus sont à l’oeuvre et que La Réunion doit prendre en compte afin de garantir son développement et son avenir.En effet, la zone de l’océan Indien est caractérisée par de fortes disparités et des écarts de développement (une vingtaine d’États parmi lesquels des pays moins avancés – PMA -, des pays à revenus intermédiaires – PRI - , des nouveaux pays industrialisés – NPI - mais également des pays appartenant au G 20, tels que l’Afrique du Sud et l’Australie). Dans cet espace, La Réunion se distingue notamment par ses nombreux atouts, mais également par son expertise dans de multiples domaines.Par ailleurs, la zone du Grand océan Indien est un espace géostratégique avec d’importantes ressources naturelles telles que les hydrocarbures dans le golfe persique (60 % des réserves mondiales), les minerais en Afrique australe (75 % du platine, 50 % de l’or, 84 % du diamant industriel, 40 % du cuivre mondial ou encore les ressources halieutiques (pêche). Cette zone est également un « hot spot » de la biodiversité mondiale avec de nombreuses espèces migratrices (oiseaux, mammifères marins,…) dont la préservation nécessite des démarches concertées ; ainsi qu’un espace stratégique pour les échanges internationaux en termes de flux commerciaux et de voies maritimes.Les pays de la zone, incluant le territoire réunionnais, doivent faire face à des risques naturels et à des menaces diverses (actes de piraterie, menaces terroristes, etc.) auxquels des réponses peuvent être apportées grâce à la mise en commun d’informations et d’expertises à l’échelle de l’océan Indien. Ainsi, la coopération entre les instituts de météorologie de l’océan Indien, à travers le partage de données, permet de définir des modèles plus robustes pour les prévisions cycloniques dans la zone.La politique de coopération régionale et de relations internationales se caractérise également par les relations diplomatiques, les visites institutionnelles qui entretiennent les liens d’amitié tissés entre la Région Réunion et les pays partenaires : des relations humaines, des rencontres et des échanges.À titre d’exemples, en 2016, l’Ambassadeur de Chine en France effectuait pour la première fois une visite de 4 jours à La Réunion. Des liens culturels, éducatifs et touristiques forts unissent la Chine et La Réunion, c’est pourquoi la Région Réunion a fait de la Chine l’une des priorités de sa politique de coopération régionale et de relations internationales.De même en 2018, les acteurs de la Maison de l’Export ont rencontré l’Ambassadeur d’Afrique du Sud en France.Par ailleurs, en 2019, la collectivité a accueilli l’Ambassadeur de France à Madagascar et l’Ambassadeur de France aux Seychelles. Ces rencontres ont permis d’avancer sur les sujets de coopération entre les territoires, dont les opportunités d’export pour les entreprises réunionnaises. Sont aussi régulièrement accueillies, les délégations étrangères de passage à La Réunion : l’occasion de faire le point sur les projets en cours et à venir, et d’impulser les coopérations bilatérales existantes, découlant des différents accords de coopération signés entre la Région et les pays du Grand océan Indien.pour favoriser le rapprochement des Hommes, des idées, des cultures et des projets, par des échanges dans tous les domaines ;pour offrir aux jeunes Réunionnais la possibilité de découvrir d’autres horizons et de saisir de nouvelles opportunités en termes de formation professionnelle et d’emploi ;pour élargir le marché intérieur de La Réunion dont l’étroitesse est un frein au développement des entreprises locales et à la délocalisation des entreprises extérieures ;pour créer de l’emploi à La Réunion par l’accompagnement d’entreprises et de clusters à l’international ;pour mobiliser/valoriser toute l’expérience et la technologie disponibles à La Réunion, qui dispose de pôles d’excellence dans de nombreux domaines ;pour participer au développement des pays qui environnent La Réunion, et notamment les pays les moins avancés (PMA) ;pour élaborer des réponses plus efficaces face à des enjeux communs (risques naturels et sanitaires, changements climatiques, préservation de la biodiversité, valorisation d’un patrimoine culturel commun) ;pour faire vivre et optimiser les différents accords qui ont été signés entre la Région Réunion et les pays du Grand océan Indien au titre de la loi d’orientation pour l’outre mer.