Rayons UV : Attention les yeux !

Le 23/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 394

Les rayons ultra-violets sont les principaux coupables d’une cataracte précoce. Cette maladie se caractérise par une opacification du cristallin, pouvant mener jusqu’à la cécité. Mais le soleil est également à l’origine d’autres pathologies de l’oeil, c’est pourquoi il est recommandé de protéger ses yeux dès le plus jeune âge. Une protection d’autant plus importante à La Réunion où l’exposition aux UV est très élevée.

"L’opération de la cataracte est la plus pratiquée dans le monde, et à La Réunion dû à la forte exposition aux ultra-violets" explique Marianne Romenin, opticienne optométriste à la Mutualité de La Réunion, "au point que cette intervention semble anodine, alors qu’elle peut avoir des effets secondaires comme la DMLA (Dégénérescence musculaire liée à l’âge) qui est aussi une pathologie des UV."





À l’occasion de la 21ème édition de la marche de la mutualité, la santé des yeux sera mise à l’honneur aux côtés de la sensibilisation au diabète. L’occasion d’éduquer aux dangers du soleil sur les yeux comme sur la peau : "On est clairement plus exposé aux UV dans l’océan Indien que dans d’autres départements ou régions françaises. Les yeux ont, comme la peau, un capital soleil, c’est pourquoi il faut apprendre à les protéger dès le plus jeune âge, car les enfants sont particulièrement sensibles aux rayons ultra-violets", explique l’opticienne.Si la cataracte reste la pathologie la plus connue, l’exposition aux UV peut entraîner d’autres maladies ophtalmiques : ptérygion, photokératite ou photoconjonctivite, et enfin des mélanomes ou des cancers de la paupière où la peau est très sensible.Comment se protéger ? "Il faut commencer par mettre des lunettes de soleil, et ce dès le plus jeune âge. On peut aussi porter une casquette. Il faut également essayer d’éviter les périodes journalières les plus ensoleillées", conseille Marianne Romenin.